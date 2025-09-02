Kim Jong Un neden Çin’de? “İlk kez” dediler…

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere zırhlı treniyle Çin'e ulaştı. Kuzey Kore devlet medyasına göre, Kim Jong Un, 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek “Zafer Bayramı” askeri geçit töreni için başkent Pekin’e gidiyor.

GİZLİ TRENLE 20 SAATLİK YOLCULUK

Kim, Pyongyang’dan özel zırhlı trenle Pazartesi günü geç saatlerde yola çıktı. "Taeyangho" adı verilen kurşun geçirmez tren, saatte ortalama 60 km hızla ilerliyor. Çin sınırını bugün geçen trenin, günün ilerleyen saatlerinde Pekin'e ulaşması bekleniyor.

Kim Jong Un’un yanında, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, üst düzey yetkililer ve Güney Kore istihbarat kaynaklarına göre eşi Ri Sol Ju ile kız kardeşi Kim Yo Jong da bulunuyor.

ABD'YE KARŞI SEMBOLİK ÜÇLÜ SAHNE

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), ziyaretin Çin’in davetiyle gerçekleştiğini duyurdu. Kim Jong Un, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve Dünya Anti-Faşist Savaşı'nın 80. yılı” etkinliklerine katılacak.

Etkinlikte Putin, Xi ve Kim aynı sahnede yer alacak. Uzun bir aradan sonra üç ülke lideri ilk kez bir araya gelmesi açısından da dikkat çekiyor.

PUTİN'LE AYNI GÜVENLİK PROTOKOLÜ UYGULANACAK

Güney Kore Ulusal Bilgi Ajansı’nın (NIA) verdiği bilgiye göre, Kim Jong Un’a Putin düzeyinde bir güvenlik protokolü uygulanacak.

KİM JONG UN UÇAKTAN KORKUYOR MU?

Kim Jong Un’un uçma korkusu nedeniyle yurtdışı ziyaretlerini genellikle özel trenle gerçekleştiriyor.

Gurme yemeklerle donatılmış ve lüks olanaklarla tasarlanmış tren, "hareketli kale" olarak tanımlanmıştı.

En son 2023 yılında, Putin ile görüşmek üzere Rusya’ya yaptığı ziyaret, Kim’in dikkat çeken seyahatlerinden biri olmuştu.

ÇİN, KUZEY KORE'NİN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ

Pekin yönetimi, Kuzey Kore ile tarihsel bağlara sahip olmasının yanı sıra, ülkenin en önemli ekonomik ve diplomatik destekçisi konumunda.