Kırgızistan’ı sel vurdu! Bir çocuk öldü, çok sayıda kayıp var

Kırgızistan’da kuvvetli yağışlar yerini sele bıraktı. Ülkenin güneyinde yer alan Oş şehrinde büyük yıkım oldu. Sel sularına kapılan küçük bir kız çocuğu hayatını kaybederken 4 kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılan 4 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin Özbekistan’ın Andican şehrindeki ırmakta bulunduğu, kaybolan diğer 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

YÜZLERCE EV HASAR GÖRDÜ

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov yaptığı açıklamada, 342 ev, 16 araç ve 25 hektar tarım arazisinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

İNSANLAR ÇATILARA ÇIKARAK CANINI KURTARDI

Kırgızistan’ın Oş şehrinde dün sağanak yağış nedeniyle nehrin taşması sonucu pazar yeri, parklar ve evler sular altında kalmış, insanlar binaların çatılarına çıkarak yardım beklemişti.