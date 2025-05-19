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Köyleri basıp, çiftçileri kurşuna dizdiler! Çok sayıda ölü var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Köyleri basıp, çiftçileri kurşuna dizdiler! Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yaşanan olayda çalışmak için tarlaya giden çiftçiler, Lakurawa silahlı grubunun saldırısına uğradı. Kan gölüne dönen tarlada 15 kişi canından oldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Danko Wasagu bölgesinde tarlaya giden çiftçiler, Lakurawa silahlı grubunun saldırısına uğradı.

15 ÇİFTÇİ ÖLDÜ

Feci olayda 15 çiftçi hayatını kaybetti, 3 çiftçi yaralandı.

Kebbi Eyaleti Vali Yardımcısı Umar Tafida, saldırı bölgesini ziyaret etti ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi. Tafida, eyalet hükümetinin, çiftçilerin tarım arazilerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak için gerekli adımları atacağını söyledi.

NİJERYA'DA ÇATIŞMALAR

Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

OCAK AYINDA TERÖRİST İLAN EDİLDİLER

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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