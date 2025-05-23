Kumpas kokan saldırı! ABD'de iki İsrail elçilik çalışanı öldürüldü

Gazze’de katliam yapan İsrail’e karşı tepkilerin arttığı bir dönemde, ABD’nin başkentinde iki İsrail elçilik çalışanı öldürüldü. Zamanlaması manidar saldırı “Yeni siyonist plan” olarak değerlendiriliyor...

YILMAZ BİLGEN - ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail’in Washington Büyükelçiliği çalışanları Yaron Lischinsky ve Sarah Milgrim hayatını kaybetti. Yahudi Müzesi yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyı gazetemize değerlendiren siyaset bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin “Saldırının arkasında İsrail var” dedi. Bilgin “Siyonist rejim, Gazze’de işlediği soykırım sonrası dünyada kendisine karşı yükselen tepkiyi kırma ve antisemitizm ajitasyonu ile imaj düzeltmeye çalışıyor. Bu yöntemi de son 50 yıllık dönemde birçok kritik süreçte defalarca uyguladı” dedi.

ANTİSEMİTİZM SÖMÜRÜSÜ

İsrail’in şu an zor durumda olduğunu söyleyen Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin “Benim Londra’da olduğum 2013 döneminde İngiltere ile Fransa, Filistin’i tanıma ve temel politik tutum konusunda çok başka bir noktada idi. Hatta kendi parlamentolarına gelmişti konu. Tam da görüşme eşiğinde Paris ve Londra’da terör eylemleri gerçekleştirildi. Bütün çalışma sıfırlandı. Buna benzer başka birçok eylem daha gerçekleştirildi. Doğrusu mesaj netti ve muhataplar da verilen mesajı aldı. Şimdi aynı oyun Amerika’da bir daha sahnelendi. Hatta eski ABD Başkanı Kennedy ve Başkan Donald Trump suikastı da aynı denklemin bir parçası. İspanya’da olan bitenler zaten ortada. Her şekilde saldırıyorlar. Bunlar çok net gözdağı. Daha büyükleri de gelecek. Çünkü İsrail bu yöntemden vazgeçmez. Avrupa, ABD ve tüm uluslararası kamuoyu Gazze konusunda farklı bir noktaya geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bir kez daha geleneksel antisemitizm sömürüsüne sarılarak tüm taraflara mesaj veriyor. Bu eylem bize aynı zamanda ABD-İsrail arasındaki çatlağı da gösteriyor. ABD müesses nizamı İsrail’in organik bir parçası olmaktan çıkamadı. Saldırı sonrası yapılan açıklamalar da söylediklerimizi fazlasıyla doğruluyor. Birçok lider saldırıyı antisemitizm tanımı ile açıkladı” dedi.

SALDIRGAN İKİ GÜN ÖNCE MANİFESTO YAYINLAMIŞ

Saldırganın, Illinois eyaletine bağlı Chicago şehri nüfusuna kayıtlı Elias Rodriguez olduğu açıklandı. İspanyol kökenli ve radikal sol görüşe sahip olan saldırganın, Müslüman olmadığı belirlendi. Eylemi gerçekleştirmeden iki gün önce manifesto yayınladığı ortaya çıkan Rodriguez’in, ABD’nin Gazze’deki katliama destek vermesini sert bir dille eleştiriyor. Rodriguez’in cinayeti işledikten sonra 10 dakika boyunca polisin gelmesini beklediği, gözaltına alındığı sırada ise “Özgür Filistin” diye bağırdığı bildirildi.

FIRSATI KAÇIRMADILAR

Öte yandan İsrail’in ABD Büyükelçiliği öldürülen iki çalışanının fotoğrafını paylaşıp “Yaron bu hafta nişan yüzüğü almış ve önümüzdeki günlerde Sarah’a Kudüs’te evlenme teklif edecekti. Hayatlarının en güzel dönemlerindeydi” diye ajitasyon yaparken, her gün Gazze’de onlarca sivili katleden İsrail ordusunun ektiği nefret tohumlarını görmezden geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise saldırı sonrası, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Gazze’deki bombardımanların durdurulması için ihtarda bulunan ülkeleri suçladı. Batı ülkelerinin çoğunluğu çocuk ve kadın 53 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısını “antisemitik ve İsrail karşıtı kışkırtma” olarak niteleyen Saar, Yaron ve Sarah’ın bu sebeple öldürüldüğü iddiasında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu da bütün İsrail elçiliklerinde güvenlik seviyesinin yükseltilmesi için talimat verdi.

TRUMP'TAN BAŞSAĞLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “nefret ve radikalizmin ABD’de yeri olmadığını” ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.