Kur'an-ı Kerim'e saldıran provokatör hakkında karar! Norveç, Momika'yı sınır dışı etti

Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıları ile tanınan provokatör Salwan Momika, Norveç'ten sınır dışı edilerek İsveç polisine teslim edildi.

İsveç’te Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılarıyla adını duyuran Iraklı Salwan Momika'nın Norveç'e iltica talebi kabul edilmedi. Başvurusu kabul edilmeyen ve 2 hafta hapis yatan provokatör Momika, İsveç polisine teslim edildi. İsveç polisi ise Momika'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

TEKRAR BAŞVURUDA BULUNACAK

Ülkenin Expressen gazetesine açıklamada bulunan Momika, "16 Nisan'a kadar İsveç'te geçici oturma iznim var, iznim bitince burada tekrar iltica başvurusu yapacağım" ifadesini kullandı.

Norveç'te iki hafta bir hücrede hapis yattığını anlatan Momika, "Norveç'e varır varmaz tutuklandım, cep telefonum alındı ​​ve tecrit hücresine atıldım. Norveç'te Kur'an yakmayacağımı belirtmeme rağmen güvenlik riski oluşturduğumu ve bu yüzden ilticamı kabul etmeyeceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Norveç'te hücrede yatarken, kendisinin öldüğüne dair haberlerin bütün dünyada yayıldığını aktaran Momika, hücrede yattığı ve cep telefonu olmadığı için bu tür haberlere müdahale edemediğini ve Norveç'te hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

İSVEÇ'TE ÇALIŞMA VE OTURMA İZNİ UZATILMAMIŞTI

İsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart'ta Momika hakkında alınan sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuş, Momika ise Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e iltica edeceğini söylemişti.

Norveç'e giden ve 28 Mart'ta iltica eden Momika, tutuklanarak hapse atılmıştı.