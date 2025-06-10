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Kuzey İrlanda savaş alanına döndü: Göçmen karşıtı öfke sokaklara taştı!

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde iki çocuğun yargılandığı bir dava sonrası tansiyon yükseldi. Sanıkların farklı bir dil konuşması üzerine mahkemede tercüman talep edilmesi, bölgede göçmen karşıtı öfkeyi tetikledi. Binlerce kişinin katıldığı protestolar şiddet olaylarına dönüştü, sokaklarda barikatlar kuruldu, mülkler ateşe verildi, polis araçları hedef alındı.

Kuzey İrlanda’nın Ballymena kentinde 14 yaşındaki iki çocuğun taciz suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmasının ardından binlerce kişinin katıldığı protestolar patlak verdi. 

Olayların alevlenmesinde, mahkemeye çıkarılan iki çocuğun Rumen kökenli olduğunun öğrenilmesi ve Romence tercüman talep etmeleri, sosyal medyada yayılan yabancı düşmanı söylemlerle birleşince, protestolar göçmen karşıtı bir nefrete dönüştü. 

Yerel kaynaklar, bazı göstericilerin “yabancılar evlerine dönsün” gibi sloganlar attığını, saldırıya uğrayan mülklerin de göçmenlere ait olduğunun iddia edildiğini aktardı.

Olay yerinde barikatlar kuruldu, bazı evlere ve araçlara zarar verildi. 

Kuzey İrlanda savaş alanına döndü: Göçmen karşıtı öfke sokaklara taştı! - 1. Resim

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Protestolar, sanıkların Coleraine Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldığı günün akşamında sosyal medya üzerinden örgütlenen grupların toplanmasıyla başladı. Polis yetkilileri, olayların bir “toplumsal infial” değil, organize bir göçmen karşıtı tepkiye dönüştüğünü söyledi.

Yetkililer, halka sakin olunması çağrısında bulunurken, 14 yaşındaki çocuklar suçlamaları reddetti ve kefalet talebinde bulunulmadan gözaltında tutulmaya devam edildi.

Kaynak: Dış Haberler
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