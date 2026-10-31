Macron Trump'ı aradı, hiç beklemediği biriyle konuştu! Golf sahasında ilginç anlar

Macron arasında geçen ilginç bir telefon görüşmesi gündem oldu. Amerikalı şarkıcı Kid Rock, Trump'ın golf oynadıkları sırada Macron'dan gelen telefonu kendisine uzattığını, ardından golf arabasına binerek uzaklaştığını anlattı. Şarkıcının anlattıkları karşısında televizyon sunucusu Bill Maher kahkahalara boğuldu.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında golf sahasında yaşanan sıra dışı bir olay ortaya çıktı.

MACRON ARADI, TRUMP TELEFONU ŞARKICIYA VERDİ

Real Time with Bill Maher programında konuşan Amerikalı şarkıcı Kid Rock, Trump ile golf oynadığı sırada yaşadığı bir olayı anlattı.

Macron Trumpı aradı, hiç beklemediği biriyle konuştu! Golf sahasında ilginç anlar

Programın sunucusu Bill Maher, gerçek adı Robert James Ritchie olan Kid Rock'tan Trump hakkında insanların bilmediği bir anısını paylaşmasını istedi.

Trump'ın golf oynarken de sürekli telefon görüşmeleri yaptığını anlatan şarkıcı, "Adam bütün gün telefon görüşmeleri yapıyor. Sen golf oynarken o çalışıyor. Çalışmayı asla durdurmuyor" dedi.

Kid Rock, o sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı aradığını söyledi.

Macron Trumpı aradı, hiç beklemediği biriyle konuştu! Golf sahasında ilginç anlar

"BOB, MERHABA DE" DEDİ VE GİTTİ

Trump'ın telefon görüşmesi sırasında kendisini Macron'a tanıttığını söyleyen Kid Rock, yaşananları şöyle anlattı:

"Golf arabasının yanında duruyordum. Trump, 'Şu an harika Kid Rock ile birlikteyim' dedi. Sanki Macron benim kim olduğumu biliyormuş gibi. Sonra 'Bob, merhaba de' diyerek telefonu bana uzattı."

Macron ile konuşmaya başladığını anlatan şarkıcı, "Merhaba Sayın Başkan. Ben Orta Batı'nın Paris'i Detroit'tenim" dediğini aktardı.

Ancak tam bu sırada Trump, golf arabasına binerek uzaklaştı.

Kid Rock, kendisini Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda baş başa bırakan Trump'ın yoluna devam ettiğini kaydetti.

BILL MAHER KAHKAHALARA BOĞULDU

Kid Rock'ın anlattıkları karşısında kahkahalara boğulan Bill Maher, Trump'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesini şarkıcıya bırakıp uzaklaşmasına "Buna bayıldım!" sözleriyle karşılık verdi.

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