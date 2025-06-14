Macron'dan geri vites! Filistin Konferansı ertelendi, 'İsrail’in savunmasına katılırız' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Konferansı’nı ertelediklerini duyurdu. Aynı konuşmada Macron, İran’ın saldırması durumunda İsrail’in savunmasına askeri katkı sağlayabileceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ın saldırması halinde İsrail’in savunmasına katkı sağlayabileceklerini duyurdu.

"İRAN SALDIRIRSA, HAREKETE GEÇEBİLİRİZ"

Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı” konferansında konuşan Macron, İsrail’in güvenliğini desteklediklerini belirtti. Macron, "Eğer İsrail İran tarafından saldırıya uğrarsa, Fransa, sahip olduğu imkânlar dahilinde savunma operasyonlarına katılabilir" dedi.

Macron, bunun koşulsuz bir destek olmadığını vurguladı. “Desteğimiz sınırsız değil.” dedi.

NÜKLEER UYARI: BU BİR VAROLUŞ TEHDİDİDİR

Macron, İran’ın nükleer faaliyetlerini de hedef aldı. "İran'ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Fransa lideri, İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savunarak, Tahran’ı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

BM FİLİSTİN KONFERANSI ERTELENDİ

Macron, 17-20 Haziran’da New York’ta düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler Filistin Devleti Konferansı’nın güvenlik gerekçesiyle ertelendiğini açıkladı. Konferansın “mümkün olan en kısa sürede” yeniden yapılacağını söyledi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAKTA KARARLIYIM"

Macron, iki devletli çözüm konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti: “Filistin devletini tanıma konusunda kararlıyım. Bu egemen bir karardır.” Ancak kurulacak bir Filistin devletinin “silahsızlandırılmış ve İsrail’in varlığını tanıyan” bir yapı olması gerektiğini savundu.