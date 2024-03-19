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Haberler > Dünya > Maden ocağında toprak kayması! Define avcısı öldü

Maden ocağında toprak kayması! Define avcısı öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da eski bir maden ocağında altın arayan define avcısı, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Tayland'ın güney eyaleti Prachup Kiri Khan'da bulunan eski bir altın madeninde dün akşam 3 define avcısının altın bulmak amacıyla kazı yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.

5 SAAT SONUNDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay sırasında kazdıkları tünelin içinde bulunan 3 kişiden 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, diğeri göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kepçe ile yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 10 metre derinlikte define avcısının cansız bedenine ulaştı.

Maden ocağında toprak kayması! Define avcısı öldü - 1. Resim

2 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Prachup Kiri Khan Eyaleti Vali Yardımcısı Kitipong Sookparksakun yaptığı açıklamada, bölgenin halka açık bir maden olduğunu ve madencilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olduklarını ifade etti.

Olayın ardından eski maden ocağının çevresi kapatılırken, kazadan kurtulmayı başaran 2 define avcısı sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.

Maden ocağında toprak kayması! Define avcısı öldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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