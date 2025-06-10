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Madleen gemisinde alıkonulan aktivistlere görüşme izni verildi!

Kaynak: Dış Haberler
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Madleen gemisinde alıkonulan aktivistlere görüşme izni verildi!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dünyanın merakla takip ettiği Madleen operasyonunda yeni gelişme! İsrail güçlerinin uluslararası sularda alıkoyduğu yardım gemisindeki gönüllülerle ilk temas sağlandı. Yaklaşık 24 saattir gözaltında tutulan aktivistler, şu anda Ben Gurion Havalimanı’ndaki bir gözaltı merkezinde tutuluyor. Avukatlar ve diplomatlar devreye girdi, ancak gönüllülerin aileleriyle iletişimine hâlâ izin verilmiyor.

Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durdurulan Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinin durumu netleşiyor. Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Hukuki Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli’nin verdiği bilgiye göre, gönüllülerle görüşmeler başladı.

BEN GURİON HAVALİMANI'NDA TUTULUYORLAR

İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen Madleen gemisindeki FFC gönüllüleri, gözaltına alınmalarının üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen serbest bırakılmadı. Aktivistlerin, Ben Gurion Havalimanı'ndaki bir gözaltı merkezinde tutulduğu ve sınır dışı edilmeden önce sorgulanacakları bildirildi.

AVUKATLAR VE DİPLOMATLAR GÖZALTI MERKEZİNDE

Filistin merkezli Adalah adlı hukuk kuruluşunun avukatları, gönüllülerle görüşmek üzere havalimanına ulaştı. Görüşmelerin, FFC Hukuk Komisyonu ile iş birliği içinde sürdüğü belirtildi. Ayrıca gönüllülerin, bağlı oldukları ülkelerin diplomatik temsilcileriyle de görüşmelere başladığı kaydedildi.

AİLELERE HALA ERİŞİM YOK

İsrail makamlarının, alıkonulan gönüllülerin aileleriyle telefonla görüşmesine izin vermediği bildirildi. Aktivistlerin, zorla alıkonuldukları Madleen gemisi Aşdod Limanı’na getirilmiş, ardından İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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