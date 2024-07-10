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Mahkemeden karar çıktı! DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşi idam edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mahkemeden karar çıktı! DEAŞ lideri Bağdadi&#039;nin eşi idam edilecek
Deaş, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye'de ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed, Irak mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırıldı.

Suriye'de 5 yıl önce ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed'in Irak'ta yargılandığı davada karar açıklandı.

İŞ BİRLİĞİ VE KADINLARI HAPSETMEKTEN CEZA

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre; Bağdat'ta mahkeme, Irak Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltında bulunan Esma Muhammed'i “terör örgütü DEAŞ ile iş birliği yapmak” ve “Yezidi kadınlarını evinde hapsetmek, daha sonra Kuzey Irak'taki Sincar'dan DEAŞ teröristleri tarafından kaçırılmalarına yardım etmek” suçlamalarından idam cezasına çarptırdı.

Reuters haber ajansına konuşan bir mahkeme yetkilisi ise, idam cezasının kesinleşip uygulanması için Irak Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

BAĞDADİ 2019 YILINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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