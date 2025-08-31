Mars'ın içinde ne olduğu açıklandı! Derinlerdeki sır ne?

Mars’ın iç yapısına ilişkin yeni bir araştırma, gezegenin oluşum sürecinde yaşanan şiddetli çarpışmaların izlerini ortaya çıkardı. Bilim insanları, NASA’nın 2018-2022 yılları arasında görev yapan InSight aracıyla tespit edilen sismik dalgaları inceleyerek Mars’ın mantosunda dev kaya parçalarının bulunduğunu belirledi.

4,5 MİLYAR YIL ÖNCESİNE AİT

Science Alert sitesinden edinilen bilgilere göre, İngiltere Imperial College London’dan gezegen bilimci Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, sekiz farklı deprem ve göktaşı çarpışmasından elde edilen verileri analiz etti. Sonuçlara göre, Mars’ın mantosunda 4 kilometreye kadar ulaşan büyüklükte kaya parçaları tespit edildi. Bu parçaların, Güneş Sistemi’nin 4,5 milyar yıl önceki kaotik döneminde meydana gelen çarpışmalardan arta kaldığı ifade edildi.

Charalambous, “Bu devasa çarpışmalar, genç gezegeni eritecek kadar enerji açığa çıkardı ve büyük magma okyanusları oluşturdu. Soğuma sürecinde kristalleşen farklı yapılar, bugün derinlerde tespit ettiğimiz kayaçları oluşturdu” dedi.

"ZAMAN KAPSÜLÜ GİBİ"

Araştırmaya göre, Mars’ın kabuğu bu çarpışmaların ardından yeniden şekillenerek mantonun üzerini kapattı ve söz konusu kaya parçalarını adeta zaman kapsülü gibi korudu. Dünya’da ise tektonik hareketlilik nedeniyle benzer izler çoktan yok olmuş durumda.

Bilim insanları, Mars’ın tek parça kabuğa sahip olması ve iç yapısının yavaş evrim geçirmesi sayesinde bu jeolojik “fosillerin” günümüze ulaştığını vurguladı. Araştırmacılar, bu bulgunun yalnızca Mars’ın değil, aynı zamanda Merkür ve Venüs gibi diğer kayalık gezegenlerin de iç yapılarının anlaşılmasına ışık tutabileceğini belirtti.

Çalışmada, Mars’ın ilk 100 milyon yıllık döneminde yaşanan şiddetli çarpışmaların izlerinin hâlen tespit edilebilmesinin, gezegenin iç yapısındaki yavaş hareketliliğin en önemli göstergesi olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, Mars’ın korunmuş iç yapısının, kayalık gezegenlerin yaşanabilirlik koşullarını anlamak için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.