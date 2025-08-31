Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu saat kaçta İstanbul'a gelecek? İniş yapacağı havalimanı belli oldu

Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer ettiği milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a dönüyor. Taraftarlar, oyuncunun geliş saati ve detaylarını merakla bekliyor. Kerem Aktürkoğlu saat kaçta İstanbul'a gelecek ve iniş yapacağı havalimanı belli oldu.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Milli futbolcunun İstanbul’a gelişi için geri sayım başladı. 22,5 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli formayı giyecek olan Aktürkoğlu’nun İstanbul’a iniş saati belli oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAAT KAÇTA İSTANBUL’A GELECEK?

Fenerbahçe’nin Benfica’dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, 31 Ağustos 2025 Pazar günü İstanbul’a geliyor. Özel uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 17.00 ile 18.00 arasında inmesi bekleniyor.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi’nin sabah saatlerinde Lizbon’a giderek transferin resmi işlemlerini tamamladığı ve Kerem’i İstanbul’a getirmek için özel jetle hareket ettiği bildirildi.

Benfica, transferin 22,5 milyon avro sabit ücret ve 2,5 milyon avro performansa bağlı bonuslarla toplam 25 milyon avroya ulaştığını resmi sitesinde duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu saat kaçta İstanbul'a gelecek? İneceği havalimanı belli oldu - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ HAVALİMANINA İNECEK?

Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a gelişinde kullanılacak havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali olarak açıklandı. Özel jetin 17.00-18.00 saatleri arasında inmesi bekleniyor. Fenerbahçe, transferin resmiyet kazanmasının ardından sabah saatlerinde Lizbon’a özel bir uçak gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu saat kaçta İstanbul'a gelecek? İneceği havalimanı belli oldu - 2. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİKLERİ

26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, toplam 329 resmi maçta 89 gol ve 58 asist üretti. Galatasaray’da geçirdiği 2020-2024 yıllarında 179 maçta 46 gol ve 42 asistlik performansıyla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşarken Benfica’da 2024’te 58 maçta 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. 

 

Mars'ın içinde ne olduğu açıklandı! Derinlerdeki sır ne?
