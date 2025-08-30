Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Adem Amca'dan Yaren leyleğe veda! Eylül ayını beklemeden gitti

Adem Amca'dan Yaren leyleğe veda! Eylül ayını beklemeden gitti

- Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran 'Yaren leylek' bu yıl da göç yolculuğuna başladı. Yaren leyleğin her sene ayrılık ayı olan Eylül ayını beklemeden erken gittiği belirtildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Balıkıçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek, bu yıl alışılmış tarihten daha erken göç yolculuğuna başladı.

Baharın gelişiyle birlikte Karacabey'de yuvasına dönen ve Adem Amca olarak tanınan Adem Yılmaz'la buluşan Yaren, bu kez eylül ayını beklemeden bölgeden ayrıldı.

EYLÜLÜ BEKLEMEDEN GİTTİ!

Doğaseverler de gelişmeyi üzülerek karşıladı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren'imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerin sevgilisi haline gelen Yaren'in önümüzdeki yıl ilkbaharda yeniden Karacabey'e dönmesi bekleniyor.

