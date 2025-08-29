Enfekte olan 5 kişiden biri hayatını kaybediyor: Et yiyen bakteride can kayıpları arttı!

ABD'de et yiyen bakteri kabusu giderek yayılıyor.

ÖLÜMCÜL BAKTERİ 2 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Louisiana Sağlık Yetkilileri, eyalette çiğ istiridye tüketimi sonrası Vibrio vulnificus bakterisine bağlı iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakteri, sıcak kıyı sularında doğal olarak bulunuyor ve özellikle Mayıs–Ekim ayları arasında daha yaygın görülüyor.

BULAŞTIĞI 5 KİŞİDEN BİRİNİ ÖLDÜRÜYOR

Vibrio bakterisi, açık yaraların deniz suyuna temas etmesi veya çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerinin tüketilmesi durumunda hastalığa yol açabiliyor. Louisiana Sağlık Departmanı, bakteriye bağlı olarak ciddi şekilde hasta olan birçok kişinin yoğun bakım desteği veya ekstremite amputasyonu gerekebileceğini belirtiyor.

Departmana göre, enfekte olan her beş kişiden biri hayatını kaybedebiliyor ve bu durum bazen hastalığın başlamasından bir iki gün içinde gerçekleşebiliyor.

Bu yıl Louisiana’da 22 kişi Vibrio vulnificus nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve vakaların yüzde 80’inden fazlası açık yaraların deniz suyuna maruz kalması sonucu ortaya çıktı. Louisiana Sağlık Departmanı, son 10 yılda aynı dönemde yıllık ortalama 7 vaka ve 1 ölüm bildirildiğini aktardı.

Ölümler, Louisiana İstiridye Görev Gücü toplantısında bildirildi. Ölenlerden biri Louisiana sakini, diğeri ise eyalet dışından bir kişiydi.

Öte yandan Florida Sağlık Departmanı, bu yıl Vibrio vulnificus vakası olarak 23 olayı bildirdiğini ve bunların 5’inin ölümle sonuçlandığını açıkladı.

