ABD basını itiraf etti: Ankara, Avrupa'nın en büyük savunma üssünü kuruyor!

Güncelleme:
Türkiye’nin 1,5 milyar dolarlık “Çelik Kubbe” hava savunma tesisi dünya gündeminde. ABD basını, dev yatırımı “Türkiye tarihinin en büyük savunma sanayi hamlesi” olarak nitelendirirken, tesisin tamamlandığında Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma üssü olacağını yazdı.

Türkiye’nin 1,5 milyar dolarlık “Çelik Kubbe” hava savunma tesisi, ABD basınında gündem oldu. Newsweek ve Washington merkezli savunma dergisi Breaking Defense, Ankara’nın savunma hamlesini “Türkiye tarihindeki en büyük savunma sanayi yatırımı” olarak tanımladı.

"SAVUNMA EKOSİSTEMİNİN KALBİ"

Breaking Defense muhabiri Agnes Helou’nun imzasını taşıyan haberde şu ifadeler yer aldı:

“Projeyi yöneten Aselsan yetkililerine göre, 1,5 milyar dolarlık yeni tesis Türkiye’nin ulusal hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin merkezi olacak ve üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. Bu yatırım, Ankara’nın NATO içindeki rolünü güçlendirirken Avrupa’da da dengeleri değiştirebilir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri de öne çıkarıldı:

“Bu tesis aynı zamanda Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacak.”

"NATO İÇİN KRİTİK BİR EŞİK"

Haberde ayrıca, sistemin NATO ile tam uyumlu olduğuna dikkat çekildi:

“Aselsan yöneticileri, Çelik Kubbe’nin tüm bileşenlerinin NATO ile uyumlu olduğunu belirtti. Türkiye, hava savunma alanında sadece kendi gökyüzünü değil, aynı zamanda müttefiklerini de koruyabilecek kapasiteye ulaştı.”

Çelik Kubbe: KORKUT'tan SİPER'e kadar

"AVRUPA'NIN YENİ GÜÇ MERKEZİ ANKARA"

ABD basını, tesisin önemini şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye, İsrail’in Demir Kubbe’sine benzer şekilde kendi Çelik Kubbe sistemini geliştirerek sadece bölgesel değil, küresel bir savunma oyuncusu olduğunu kanıtladı. Avrupa’nın hava savunmasında yeni güç merkezi Ankara olacak.”

