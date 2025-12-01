Rafa yoksa Jota Silva var

Jota’nın geceye damgasını vuran o şık golü olmasa Cengiz’in penaltı kaçırdığı Karagümrük-Beşiktaş maçı El Bilal’in ikinci golüne rağmen “yasak savan” zengin ile yoksulun mücadelesinden ibaret kalırdı.

Sonuç iyi, oyun fena!

Oysa iki takım için de dönüm maçıydı, bu mücadele.

Buna rağmen stattakiler; “Ülkenin F.Bahçe-G.Saray derbisine kilitlendiği bir haftada biz niye buradayız?” diye sanki homurdanıyordu.

Haksız da sayılmazlardı zirveden bu kadar uzak kalmışken.

Olimpiyat donduruyor!

Doğrusu dün akşam Olimpiyat Stadyumu’nda değil, Vefa’da, o eski küçük, Karagümrük stadındaymışız gibi futbol atmosferinden uzak coşkusuz bir maç izledik, ilk yarı!

Sanki 70’lerin sonu, tribünler boş, buz gibi bir hava, sahadaysa bir avuç kırmızı siyah formalı delikanlı, karşısında o koca (!) Beşiktaş…

Orkun büyük kalite ama!

Ligin sonundaki Karagümrük karşısında Rafa Silva’sız, oyun aklı sıkıntılı, önde basamayan, arkada açık veren, orta sahada Orkun’u görünce “Aa cezası bitmiş” diye şaşıran bir takım…

“Orkun”, demişken büyük kalite ama sahada tek başına… Yanındakiler topu ayağına istiyor. Hepsi doktor!

O da, topu ayağına alınca “Ne yapacaktım ben bununla?” der gibi, şaşkın bakıyor etrafa. Anlaşılmamak ne fena!

Beşiktaş ikinci yarı bastırdı bastırmasına, ligin en zayıf takımı Karagümrük’e karşı penaltı da kazandı ama Cengiz, Ivo Grbic’i mağlup edemedi. Neyse ki El Bilal takımı rahatlattı.

Sonuç mu? Bu takımın acilen bir doktora, hocaya, kanatları harekete geçirecek birkaç oyuncuya ihtiyacı var. Yoksa bu gidişle değil lig zirvesi, Avrupa kupası bile hayal!

Maçın adamı: Jota Silva

