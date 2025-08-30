Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TEM Otoyolu'nda bakım çalışmaları başlıyor! İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

TEM Otoyolu'nda bakım çalışmaları başlıyor! İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kocaeli TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu Kirazlıyalı mevkiinde yapılacak istinat duvarı güçlendirme çalışmaları 1 Eylül’den itibaren başlayacak. Çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılacak.

Kocaeli Valiliği, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün Kirazlıyalı mevkiinde yapacağı istinat duvarı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, TEM Otoyolu O-4/12 kesimi (Doğu Hereke Kavşağı-Körfez Kavşağı arası) Km:5+270 - 5+820 ile 100-07 kontrol kesim numaralı Devlet yolu Km:32+910 - 33+460 arasında bulunan istinat duvarında güçlendirme çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

ÇALIŞMALAR 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Çalışmalara 1 Eylül Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, 100-07 kontrol kesim Devlet Yolu üzerinde (Km:32+910 - 33+460 Kirazlıyalı mevkii) İstanbul yönü kuzey taşıma yolunda sağ şeridin trafiğe kapatılacağı aktarıldı. Söz konusu çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüleceği ifade edildi.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI 

Açıklamada ayrıca sınav günleri, bayram günleri gibi özel günler dikkate alınarak trafik düzenlemelerinin buna göre yapılacağı kaydedildi. Çalışmalar süresince gerekli tüm emniyet önlemlerinin alınacağı, onaylı trafik projelerine göre trafik işaretlemelerinin yapılacağı vurgulandı.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini hatırlattı.

