ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre depremin merkez üssü, Goroka kentinin yaklaşık 42 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Papua Yeni Gine, şiddetli bir depremle sarsıldı. Goroka kenti yakınlarında 6,5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Az önce deprem mi oldu? 22 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

BÖLGE DEPREM KUŞAĞINDA

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası