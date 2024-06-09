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Meksika'da gece kulübünde facia! Korkuluklar yıkıldı, 12 metreden çakıldılar

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Dünya Haberleri

Meksika'nın San Luis Potosi kentindeki bir gece kulübünün balkonunun çökmesi sonucu en az 2 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Dün akşam saatlerinde 'El Chico Fino' olarak bilinen genç yıldız Kevin Moreno'nun konserine yoğun ilgi gösterildi.

Meksika'nın San Luis Potosi kentinde bir gece kulübünde gerçekleşen konser nedeniyle mekan tıka basa doldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde insanların mekana giriş yapmak için birbirini ezdiği görüldü.

CAM BALKON ÇÖKTÜ, 17 KİŞİ ÇAKILDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, mekanın balkonunun çökmesi sonucu 17 kişi aşağı düştü. 

Yaklaşık 12 metrelik yükseklikten yere çakılanlardan en az 2 tanesi hayatını kaybederken, 15 kişi de feci şekilde yaralandı.

Meksika'da gece kulübünde facia! Korkuluklar yıkıldı, 12 metreden çakıldılar - 1. Resim

KONSER FACİAYLA SONUÇLANDI

San Luis Potosi Belediyesi Meclisi Sekreteri Jorge Hernandez, “Etkinlikteki kontrolsüz insan varlığı, trajediye neden oldu. Altus alışveriş merkezinin üçüncü katındaki korkuluklardan biri kırılması sonucu balkon çöktü. İki kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi de yaralandı” diye konuştu.

Meksika'da gece kulübünde facia! Korkuluklar yıkıldı, 12 metreden çakıldılar - 2. Resim

Öte yandan yetkililer gece kulübünün bulunduğu alışveriş merkezinin halka kapalı olduğunu açıklarken, konser için gerekli izinlerin de alınmadığı öğrenildi

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