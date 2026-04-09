Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
İsrail'in, ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Mescid-i Aksa'nın 41 gün aradan sonra Müslümanların ibadetine açıldığı belirtildi. Mescid-i Aksa'nın ibadete açılmasının ardından gözyaşlarını tutamayan çok sayıda Filistinli, Harem-i Şerif'in avlularında şükür secdesine kapandı.
- İsrail, 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapatmıştı.
- İsrail makamları, Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, 1.5 ay sonra ibadete açıldı. Sabah ezanıyla birlikte kapıları açılan Harem-i Şerif'e yüzlerce Filistinli Müslümanın akın ettiği bildirildi.
FİLİSTİNLİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan çok sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif'in avlularında şükür secdesine kapandığı görüldü. Harem-i Şerif'in kapılarının 41 gün sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınan sabah namazında yüzlerce Müslüman saf tuttu.
Ben-Gvir'den şok hamle! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 6 Nisan'da kapalı tutulduğu sırada Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
MESCİD-İ AKSA VE KIYAMET KİLİSESİ KAPATILMIŞTI
İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.
Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa’da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.
İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.
İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Harem-i Şerif'in bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.