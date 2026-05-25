"Yetimlere merhametli ol”

Zührî hazretleri, Tâbiîn’in âlimlerindendir.

124 (m. 742) senesinde, Şam civârında vefât etti.

Bu zât anlatıyor:

Bir gün Mûsâ aleyhisselâm yolda gidiyordu.

Bir ara;

“Yâ Mûsâ!” diye ses işitti...

Etrâfına baktı.

Kimseyi göremedi.

Ve yoluna devâm etti.

Az sonra yine;

“Yâ Mûsâ!” denildi.

Hazret-i Mûsâ yine bakındı.

Kimseyi göremedi.

Fakat içi ürpermişti!

Üçüncüsünde;

“Yâ Mûsâ! Ben, kendisinden başka hiç İlâh olmıyan Rabbin Allah’ım” diye nidâ edildi.

Bu defâ duydu.

Ve hemen durup;

“Buyur yâ Rabbî! Emrine hazırım” dedi.

Ve secdeye kapandı.

Allahü teâlâ;

“Yâ Mûsâ! Arş’ın gölgesinde gölgelenmek istiyorsan, yetîmlere karşı merhametli baba gibi ol” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

"Sizi Cehenneme düşmekten muhâfaza edecek olan şeyleri çoğaltınız" buyurdu.

Sordular ki:

"O şeyler nedir?"

Cevap verip;

"Allah’ın kullarına ihsân ve iyilik yapmaktır" buyurdu.

