"Yetimlere merhametli ol”

Zührî hazretleri, Tâbiîn’in âlimlerindendir.
124 (m. 742) senesinde, Şam civârında vefât etti.
Bu zât anlatıyor:
Bir gün Mûsâ aleyhisselâm yolda gidiyordu.
Bir ara;
“Yâ Mûsâ!” diye ses işitti...
Etrâfına baktı.
Kimseyi göremedi.
Ve yoluna devâm etti.
Az sonra yine;
“Yâ Mûsâ!” denildi.
Hazret-i Mûsâ yine bakındı.
Kimseyi göremedi.
Fakat içi ürpermişti!
Üçüncüsünde;
“Yâ Mûsâ! Ben, kendisinden başka hiç İlâh olmıyan Rabbin Allah’ım” diye nidâ edildi.
Bu defâ duydu.
Ve hemen durup;
“Buyur yâ Rabbî! Emrine hazırım” dedi.
Ve secdeye kapandı.
Allahü teâlâ;
“Yâ Mûsâ! Arş’ın gölgesinde gölgelenmek istiyorsan, yetîmlere karşı merhametli baba gibi ol” buyurdu.
● ● ●
Bir gün de sevdiklerine;
"Sizi Cehenneme düşmekten muhâfaza edecek olan şeyleri çoğaltınız" buyurdu.
Sordular ki:
"O şeyler nedir?"
Cevap verip;
"Allah’ın kullarına ihsân ve iyilik yapmaktır" buyurdu.