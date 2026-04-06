Ben-Gvir'den şok hamle! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail’in aşırı sağcı Bakanı Itamar Ben-Gvir, 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı.
- Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı üzerinden içeri girdi.
İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı üzerinden içeri girdiği belirtildi.
Yetkililer, baskının ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.
38 GÜNDÜR KAPALI
İsrail makamları, güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa’yı 38 gündür kapalı tutuyor. Bu süre zarfında sadece cami görevlileri ve vakıf personeli namaz kılabiliyor; diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.
Aynı süreçte İsrail, Hristiyan dünyası için kutsal sayılan Kıyamet Kilisesini de kapatma kararı almıştı. Hükümet, uygulanan olağanüstü hal süresini nisan ortasına kadar uzattığını duyurmuş ancak Mescid-i Aksa’nın bu süre boyunca açık kalıp kalmayacağına dair net bir açıklama yapmamıştı.