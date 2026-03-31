Türkiye ile 7 ülkeden ortak Mescid-i Aksa bildirisi! İsrail saldırıları kınandı
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayımlayarak; İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların ibadet özgürlüğüne yönelik uyguladığı kısıtlamaları sert bir dille kınadı.
- Dışişleri bakanları, Müslümanların Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'e erişiminin engellenmesini kınadı.
- Ayrıca, Kudüs Latin Patriği ve Kutsal Topraklar Muhafızı'nın Palmiye Pazarı Ayini'ni icra etmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi'ne girişlerinin engellenmesi de kınandı.
Sekiz ülke dışişleri bakanlığı, bu kısıtlamaları en güçlü biçimde kınadığını ve reddettiğini ortak bir açıklamayla duyurdu.
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, işgal altındaki Kudüs’te Müslümanlar ve Hristiyanlar için ibadet özgürlüğüne yönelik olarak İsrail tarafından sürdürülen kısıtlamaları kınadı.
TRT Haber'e göre; Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları ortak açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanları, Müslümanların ibadet için Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’e erişiminin ve Kudüs Latin Patriği ile Kutsal Topraklar Muhafızı’nın Palmiye Pazarı Ayini’ni icra etmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi’ne girişlerinin engellenmesi dahil olmak üzere, işgal altındaki Kudüs’te Müslümanlar ve Hristiyanlar için ibadet özgürlüğüne yönelik olarak İsrail tarafından sürdürülen kısıtlamaları en güçlü biçimde kınamış ve reddetmiştir." ifadelerine yer verildi.