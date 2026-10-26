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Meta’dan yapay zeka hamlesi! 95 milyar dolarlık finansman sağlayacak

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Meta’dan yapay zeka hamlesi! 95 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Başlık ResmiMeta’dan yapay zeka hamlesi! 95 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Yapay zeka ve kişisel süper zeka yatırımlarını büyütmeyi hedefleyen Meta, yaklaşık 95 milyar dolarlık finansman planını açıkladı. Nvidia, AMD ve Broadcom’un da hisse alımına ilgi gösterdiği plan kapsamında şirket, 2026 yılı için 145 milyar dolara kadar sermaye harcaması öngörüyor.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 22,5 milyar dolarlık A Sınıfı adi hisse senedi arzı ile imtiyazlı hisse senetlerindeki payları temsil eden 250 milyon adet depo payının yaklaşık 12,5 milyar dolarlık arzı olmak üzere toplam 35 milyar dolarlık iki ayrı arzın başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, C Sınıfı adi hisse senetlerinin işlem görmeye başlamasıyla birlikte yaklaşık 60 milyar dolarlık ek hisse satışını öngören bir programın başlatılmasının planlandığı belirtildi.

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Ayrıca açıklamada, Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) ve Broadcom'un, A Sınıfı adi hisse senedi arzı kapsamında satışa sunulan hisselerden toplam 5 milyar dolara kadar olan kısmını satın almaya ilgi duydukları aktarıldı.

145 MİLYAR DOLARA KADAR HARCAMA PLANI!

Meta'nın yapay zeka yatırımlarının kullanıcı etkileşimindeki artış, reklam performansındaki iyileşme ve gelir elde etme kapasitesindeki yükseliş sayesinde somut getiriler sağladığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2026 yılı için 135 milyar dolar ila 145 milyar dolar arasında sermaye harcaması öngördüğü kaydedildi.

YAPAY ZEKA ASİSTANI MUSE 10 MİLYON KULLANICIYI AŞTI

Açıklamada, eylül ayı itibarıyla 3,64 milyar kişinin Meta'nın uygulama ailesindeki en az bir uygulamayı günlük olarak kullandığı belirtilirken, yapay zeka asistanı Muse'un kullanıma sunulmasının ilk haftalarında ABD ve Kanada'da 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı bildirildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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