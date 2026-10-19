Meta ve TikTok’a milyonluk yaptırım! Mevzuata aykırı ilana ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı ilan paylaşan 152 emlak ve galeri işletmesine toplam 15,2 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı. İlanlarda kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmeyen Meta’ya 20 milyon, TikTok’a ise 4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada mevzuata aykırı ilan veren toplam 152 emlak ve galeri işletmesine bugüne kadar 15,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dâhil elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf, video ve açıklamalara yer verilebilmesi için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının paylaşılması ve kullanılan görsel ve açıklamaların doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda sosyal medya platformlarına da yaptırım uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: EİDS’ye entegre olmadığı ve kimlikle yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen Meta’ya 20 milyon lira, TikTok’a ise 4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Meta’ya bu kapsamda uygulanan toplam idari para cezası tutarı 36,2 milyon liraya ulaştı.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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