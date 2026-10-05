İkinci el otomotiv piyasasında nakit sıkışıklığı hem alıcıyı hem satıcıyı zorluyor. Acil nakit ihtiyacı olanların satışa yönelmesi pazarlık payını artırırken, uzmanlar yüzde 10-15’lik genel fiyat düşüşü iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor.

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İkinci el otomotiv pazarında nakde erişimde yaşanan zorluklar hem alıcı hem de satıcı tarafında dengeleri değiştiriyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, işletme veya bireysel nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlerin araçlarını satışa çıkardığını, birikimi fonda olan alıcıların ise likiditeye ulaşamadığı için alımları ertelediğini belirtti.

İlan fiyatları gerçeği yansıtmıyor! İkinci el araç pazarı nakit darboğazında

Satışa sunulan araç sayısındaki artışın özellikle acil nakit arayan satıcılarda pazarlık marjını genişlettiğini aktaran Karakaş, buna karşın piyasa geneline yönelik spekülatif fiyat algısına karşı uyardı. Kamuoyunda konuşulan “İkinci elde yüzde 10-15’lik genel fiyat düşüşü” iddialarının sahayı yansıtmadığını vurgulayan Karakaş, münferit indirimlerin genele mal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Karakaş “Acil nakit arayan bir satıcının yaptığı fiyat indirimi tüm pazarın değer kaybettiği anlamına gelmez. İlan fiyatı ile gerçekleşen satış fiyatı aynı şey değildir; keskin düşüş algısı tüketicide yanlış beklenti oluşturuyor. Bir aracın hedef satış fiyatı kadar, satış süresi de önemlidir. Satış süresi uzadığında finansman ve stok maliyeti kârlılığı aşındırıyor. İşletmeler stok alım kararlarını kendi ödeme takvimleriyle birlikte değerlendirmeli. Likiditesi güçlü olanlar için araç bazında uygun alım imkânları oluşuyor; ancak her aracın aynı hızda satılacağını varsayarak hareket etmek doğru olmaz” ifadelerini kullandı. Fiyatlamada aracın yaşı, kilometresi ve kondisyonunun belirleyici olduğunu hatırlatan Karakaş, likidite krizinin alım-satım süreçlerini çift taraflı baskıladığını kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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