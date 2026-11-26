Dünyanın önde gelen şifre yönetim platformlarından 1Password, şirket sistemlerine yönelik siber saldırıda bazı müşterilerinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini açıkladı. Şirket, kullanıcıların kayıtlı şifrelerinin güvende olduğunu duyururken Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'dan (CZ) tüm şifrelerin değiştirilmesi çağrısı geldi.

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Kripto para yatırımcılarının ve teknoloji kullanıcılarının yoğun olarak tercih ettiği şifre yönetim platformu 1Password, şirket sistemlerine yönelik siber saldırıda bazı müşterilerin hesap bilgilerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Şirket kullanıcı kasalarındaki şifrelerin güvende olduğunu savunurken, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'dan (CZ) kripto piyasasını ayağa kaldıran "tüm şifrelerinizi değiştirin" uyarısı geldi.

Milyonlarca kripto kullanıcısı risk altında! Binance'in kurucusu uyardı: "Tüm şifrelerinizi hemen değiştirin"

ÇALIŞANIN HESABINI ELE GEÇİRDİLER

1Password, 19 Kasım'da bir çalışanın kurumsal GitHub hesabına yetkisiz erişim sağlandığının tespit edilmesi üzerine inceleme başlattı.

Saldırganın ele geçirdiği hesap üzerinden şirketin kaynak kodlarına eriştiği ve sistemlere kötü amaçlı yazılım yerleştirerek müşteri bilgilerini kopyaladığı ortaya çıktı.

Ele geçirilen bilgiler arasında müşterilerin adları, e-posta adresleri, hesap ve kullanıcı kimlikleri, hesap oluşturma ve son oturum açma tarihleri ile bazı hesap kurtarma ve davet bağlantılarına ait dijital belirteçler bulunuyor.

Şirket, saldırıdan etkilenen toplam müşteri sayısını açıklamadı.

Milyonlarca kripto kullanıcısı risk altında! Binance'in kurucusu uyardı: "Tüm şifrelerinizi hemen değiştirin"

BINANCE KURUCUSU CZ'DEN KRİPTO KULLANICILARINA UYARI

Güvenlik ihlalinin duyulmasının ardından kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), sosyal medya platformu X üzerinden 1Password kullanan yatırımcılara acil bir çağrı yaptı.

Zhao, "1Password kullanıyorsanız TÜM şifrelerinizi değiştirmenizi öneriyorum. Zahmetli bir iş ama gerekli" ifadelerini kullanarak kripto varlık sahiplerini uyardı.

ŞİRKETTEN "KASALAR GÜVENDE" SAVUNMASI

1Password yönetimi ise kullanıcıların dijital kasalarında sakladıkları şifrelerin ve bu kasaları koruyan şifreleme anahtarlarının saldırıdan etkilenmediğini savundu. Şirket açıklamasında, "Kasa verileriniz, içlerindeki öğeler ve onları koruyan anahtarlar güvende. 1Password hesabınızda herhangi bir şeyi güncellemeniz gerekmiyor" denildi.

OLTALAMA SALDIRILARINA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

Ele geçirilen e-posta ve hesap bilgilerinin özellikle kripto ve finans kullanıcılarına yönelik dolandırıcılık (oltalama) girişimlerinde kullanılabileceğine dikkat çeken 1Password, müşterilerini kendilerinin başlatmadığı kurtarma taleplerine, şüpheli e-posta ve mesajlara karşı uyardı.

Şirket, ihlale yol açan çalışan hesabını devre dışı bırakırken, hesap kurtarma işlemlerinde kullanılan altı haneli doğrulama kodlarını da harf ve rakamlardan oluşan 10 karakterli yeni kodlarla güncelledi.

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