Kahire yönetimi ile Trablus arasındaki diplomatik buzların erimesi ve Mısır'ın Trablus'taki büyükelçiliğini 12 yıl sonra yeniden açması Doğu Akdeniz'deki dengeleri altüst etti. Kahire, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlandırma mutabakatını görüşmek üzere Trablus ile masaya oturma kararı aldı. İsrail basını ve güvenlik uzmanları, bu hamlenin Tel Aviv'in Doğu Akdeniz'deki enerji ve deniz altı altyapı projelerini büyük bir riske attığını itiraf etti.

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdelatty'nin Trablus'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ve Kahire'nin büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmesi, Türkiye-Libya mutabakatı ekseninde yepyeni bir dönemin kapısını araladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nader Zaki, Kahire ile Trablus yönetiminin anlaşmadan kaynaklanan görüş ayrılıklarını ele almak üzere diyalog başlatma konusunda uzlaştığını açıkladı.

Mısır, Türkiye-Libya anlaşmasını görüşmek için masaya oturuyor! İsrail basını 'tehlikedeyiz' diye sitem etti

MISIR'DAN YEŞİL IŞIK

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nader Zaki, Alghad televizyonuna yaptığı açıklamada, Libya ile deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıkların görüşülmesi için mutabakata varıldığını duyurdu.

Zaki, "Şimdiye kadar ele aldığımız siyasi bir boyut var. Diyalog kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu diyaloğun biçimi daha sonra belirlenecek ve zamanı geldiğinde açıklanacak" dedi.

Görüşmelerin bir komite aracılığıyla mı yoksa başka bir yöntemle mi yürütüleceğinin henüz kararlaştırılmadığını söyleyen Zaki, sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde ilerleyeceğini ifade etti.

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, "Türkiye ile anlaşmamız kesinlikle herhangi bir ülkeye karşı yapılmış değildir. Bu, Libya ve Türkiye arasında bir denizcilik işbirliği anlaşmasıdır ve hem Libya hem de Türkiye, istedikleri herhangi bir anlaşmayı yapma hakkına sahip egemen devletlerdir." demişti.

Bölgede herhangi bir soruna neden olmak istemediklerini belirten Baur, "Bu nedenle, bu anlaşmayı reddeden ülkelerin endişelerini anlıyoruz, ancak en iyi çözüme ulaşmak için herkesle diyalog ve görüşmeye kapımız kesinlikle açıktır." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır, Türkiye-Libya anlaşmasını görüşmek için masaya oturuyor! İsrail basını 'tehlikedeyiz' diye sitem etti

12 YIL SONRA TRABLUS'TA BÜYÜKELÇİLİK AÇILDI

Mısır'ın Libya ile diplomatik temasları yalnızca deniz yetki alanlarıyla sınırlı kalmadı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin Trablus ziyareti sırasında, 12 yılı aşkın süredir kapalı bulunan Mısır Büyükelçiliği yeniden açıldı.

Ziyarette doğal gaz boru hatları, elektrik bağlantıları ve Libya petrolünün Mısır'da işlenerek yeniden ihraç edilmesi gibi enerji projeleri de görüşüldü.

İSRAİL BASINI TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASINI YAZDI

The Jerusalem Post, Mısır'ın diyalog kararını aktardığı haberinde Türkiye-Libya anlaşmasının İsrail'in deniz altı altyapı projelerini etkileyebileceği değerlendirmesine yer verdi.

Gazete, anlaşmanın İsrail'in Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzanmasını planladığı elektrik bağlantısı açısından risk oluşturabileceğini öne sürdü:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları İsrail'in altyapı ve deniz güvenliği planlarını tehdit ediyor"

İSRAİLLİ UZMAN: MISIR TÜRKİYE'YE YAKLAŞIRSA CİDDİ SORUN OLUR

The Jerusalem Post'a konuşan Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Başkan Yardımcısı emekli Albay Eran Lerman, Doğu Akdeniz'de İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Türkiye'nin deniz yetki alanı politikalarına karşı ortak çıkarlar bulunduğunu savundu.

Mısır'ın bu ortak tutumdan uzaklaşarak Türkiye'nin yaklaşımına yakınlaşması ihtimalini değerlendiren Lerman, "Mısır bu hizalanmadan uzaklaşıyor ve giderek Türkiye'nin tutumunu kabul etmeye yöneliyorsa bu, İsrail açısından son derece sorunlu olur" şeklinde yorum yaptı.

İsrailli uzman, Türkiye-Libya anlaşmasının İsrail'in ulusal güvenliği bakımından kaygı verici olduğunu da söyledi.

DOĞU AKDENİZ'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması, bölgedeki tartışmaları yeniden başlattı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail anlaşmaya yönelik itirazlarını dile getirirken Kahire, Trablus ile doğrudan müzakere kararı aldı.

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