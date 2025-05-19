Mısır'da askeri eğitim uçağı düştü: Mürettebat öldü
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü. Kazada mürettebat hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir askeri eğitim uçağının eğitim sırasında düştüğü ve mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Ordu sözcüsü Tuğgeneral Garib Abdulhafız, Facebook hesabından düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.
Abdulhafız, uçağın eğitim esnasında teknik arız nedeniyle düştüğünü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.
Ordudan yapılan açıklamada, kaza yeri ve hayatını kaybedenlerin sayısı netleşmezken olayın soruşturulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir