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Mısır'da feci kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Mısır'da feci kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiMısırda feci kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı.

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Mısır'da meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesinin 2. bölgesinde, Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu kavşağında meydana geldi.

Yolcu taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Mısır'da feci kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiMısır'da feci kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

10 YARALININ DURUMU CİDDİ

Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 10'unun sağlık durumunun stabil olmadığını açıkladı.

Yaralıların tedavisi için hastanelerde gerekli tüm imkânların seferber edildiği, ilaç, kan ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisi paylaşıldı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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