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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle bir araya geldi. Kalın, Haniye ve beraberindekilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.

MİT BAŞKANI HAMAS LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ MASADA

Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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