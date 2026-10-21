Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Moskova'dan zirve öncesi net mesaj: Kazanç varsa görüşürüz, siyasi taviz vermeyiz

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Moskova'dan zirve öncesi net mesaj: Kazanç varsa görüşürüz, siyasi taviz vermeyiz
Başlık ResmiMoskova'dan zirve öncesi net mesaj: Kazanç varsa görüşürüz, siyasi taviz vermeyiz

Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Moskova ziyareti öncesinde açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, teklifleri ekonomik faydalarına göre değerlendireceklerini ancak siyasi taviz vermeyeceklerini söyledi. Lavrov ayrıca Rus motorini tedarikinin sürmesini Washington’ın enerji piyasalarındaki krizi önleme çabasına bağladı.

Kaydet
|

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan gelecek teklifleri değerlendireceğini ancak hiçbir siyasi taviz vermeyeceğini söyledi.

Lavrov, Moskova'nın her türlü teklifi ekonomik ve finansal faydalarına göre değerlendireceğini belirtti ve "Ne önereceklerini göreceğiz. Bize ekonomik ve finansal açıdan avantajlı bir şey sunarlarsa neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN YAPTIRIM VE ENERJİ POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilgili bazı kritik yaptırımları muaf tutma kararına değinen Lavrov, Trump'ın gümrük vergisi tedbirinden vazgeçmediğini, ancak mevcut aşamada kapsamlı vergiler uygulamanın Washington'ın çıkarına olmadığını belirttiğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump Rusya için düğmeye bastı! Yaptırımları askıya aldı, Putin
DÜNYA

Trump Rusya için düğmeye bastı! Yaptırımları askıya aldı, Putin'i G20'ye çağırdı

Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda ihtiyaç duydukları şey (açıkça söylemese de bunu herkes anlıyor), seçimler öncesinde küresel enerji piyasalarının derin bir krize girmemesini sağlamak. Bu nedenle Rus dizel yakıtının tedarik edilmeye devam etmesinde bir sakınca görmüyorlar"

"ÜÇLÜ LİDERLER ZİRVESİ MASADA"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ayrı yaptığı açıklamada, Witkoff'un barış çabalarını ilerletmeyi amaçlayan teklifleri ve Ukrayna, Rusya ile ABD liderleri arasında olası bir üçlü zirve ihtimalini iletmek üzere bugün Rusya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump’tan Zelenskiy’ye sert sözler: “Müzakereleri başkasına devretsin”
DÜNYA

Trump’tan Zelenskiy’ye sert sözler: “Müzakereleri başkasına devretsin”

ABD elçileri ve İskandinav liderleriyle Oslo'da yaptığı görüşmenin ardından konuşan Zelenskiy, "Barışa nasıl ulaşacağımıza dair bazı net fikirlerimiz var. Bu çabada Avrupalı ortaklarımızla birlik içindeyiz ve Amerikalıların bu fikirleri Ruslara iletmesini istiyoruz. Önemli fikirlerden biri de yalnızca liderlerin çözebileceği sorunları ele almak üzere potansiyel bir üçlü liderler zirvesine geçmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.