Moskova'dan zirve öncesi net mesaj: Kazanç varsa görüşürüz, siyasi taviz vermeyiz

Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Moskova ziyareti öncesinde açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, teklifleri ekonomik faydalarına göre değerlendireceklerini ancak siyasi taviz vermeyeceklerini söyledi. Lavrov ayrıca Rus motorini tedarikinin sürmesini Washington’ın enerji piyasalarındaki krizi önleme çabasına bağladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan gelecek teklifleri değerlendireceğini ancak hiçbir siyasi taviz vermeyeceğini söyledi.

Lavrov, Moskova'nın her türlü teklifi ekonomik ve finansal faydalarına göre değerlendireceğini belirtti ve "Ne önereceklerini göreceğiz. Bize ekonomik ve finansal açıdan avantajlı bir şey sunarlarsa neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN YAPTIRIM VE ENERJİ POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilgili bazı kritik yaptırımları muaf tutma kararına değinen Lavrov, Trump'ın gümrük vergisi tedbirinden vazgeçmediğini, ancak mevcut aşamada kapsamlı vergiler uygulamanın Washington'ın çıkarına olmadığını belirttiğini ifade etti.

Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda ihtiyaç duydukları şey (açıkça söylemese de bunu herkes anlıyor), seçimler öncesinde küresel enerji piyasalarının derin bir krize girmemesini sağlamak. Bu nedenle Rus dizel yakıtının tedarik edilmeye devam etmesinde bir sakınca görmüyorlar"

"ÜÇLÜ LİDERLER ZİRVESİ MASADA"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ayrı yaptığı açıklamada, Witkoff'un barış çabalarını ilerletmeyi amaçlayan teklifleri ve Ukrayna, Rusya ile ABD liderleri arasında olası bir üçlü zirve ihtimalini iletmek üzere bugün Rusya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

ABD elçileri ve İskandinav liderleriyle Oslo'da yaptığı görüşmenin ardından konuşan Zelenskiy, "Barışa nasıl ulaşacağımıza dair bazı net fikirlerimiz var. Bu çabada Avrupalı ortaklarımızla birlik içindeyiz ve Amerikalıların bu fikirleri Ruslara iletmesini istiyoruz. Önemli fikirlerden biri de yalnızca liderlerin çözebileceği sorunları ele almak üzere potansiyel bir üçlü liderler zirvesine geçmektir" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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