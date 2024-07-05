Muhafazakar Parti'nin hezimeti İngiltere Başbakanı Sunak'ı koltuğundan etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

İngiltere'de dün yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi büyük bir zafer ilan etti. Partinin zaferi 14 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti'yi hezimete uğrattı.

Ülkenin yeni başbakanı olacak İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmeye geldi. Değişmiş bir İşçi Partisi olarak ülkeyi yöneteceğiz" dedi.

Başbakan Rishi Sunak ise seçim yenilgisinin sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi ve özür diledi. Özrünün ardından Sunak, Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa etme kararı aldığını duyurdu.

İNGİLTERE'DE SANDIK SONUÇLARI

İşçi Partisi, İngiltere Parlamentosu'nda 650 üyeli Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağladı. İlk sonuçlara göre Avam Kamarası'ndaki kadın milletvekili sayısı rekor kırıyor. 650 sandalyenin 242'sinin kadınlara ait olacağı kesinleşti.

BBC tahminlerine göre seçime katılım yüzde 60 dolayında kaldı. Bu 2001'de katılım oranının yüzde 59 olduğu seçimden sonra 1885'ten sonraki en düşük katılımlı seçim oldu. 21 seçim bölgesinde oy sayımı sürerken şu ana kadarki sonuçlara göre;

İşçi Partisi 407, Muhafazakar Parti 112, Liberal Demokrat Parti 69, İskoçya Ulusal Partisi 8,Sein Fein 7, Reform UK Partisi 4 milletvekili çıkardı.