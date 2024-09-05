Münih'te İsrail konsolosluğu önünde silahlı saldırı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Almanya'nın Münih şehrindeki İsrail Başkonsolosluğu önünde ateş açıldı. Bölgede panik yaşanırken polis saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.
Almanya'da 1972 Münih Olimpiyatları'nda 11 İsrailli atletin öldürülmesinin yıl dönümünde korkutan bir saldırı yaşandı. Münih'teki İsrail konsolosluğunun önünde bir kişi silahıyla etrafa ateş açtı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Polis kısa sürede olaya müdahale ederken saldırganın silahla vurularak etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi