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Münih'te İsrail konsolosluğu önünde silahlı saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Münih şehrindeki İsrail Başkonsolosluğu önünde ateş açıldı. Bölgede panik yaşanırken polis saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

Almanya'da 1972 Münih Olimpiyatları'nda 11 İsrailli atletin öldürülmesinin yıl dönümünde korkutan bir saldırı yaşandı. Münih'teki İsrail konsolosluğunun önünde bir kişi silahıyla etrafa ateş açtı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis kısa sürede olaya müdahale ederken saldırganın silahla vurularak etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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