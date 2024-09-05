Kamudan yapılacak ödemelerde "vergi borcu bulunmaması" şartının kapsamı genişletildi. Buna göre kamu idareleriyle bu idarelere bağlı işletmeler, 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge isteyecek. Uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 BİN LİRA ÜZERİ ÖDEMELER İÇİN GEÇERLİ

Tebliğle, kamudan yapılacak ödemelerde vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişletildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri kapsamında, 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep edilecek.

1 EKİM'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu tebliğ, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Ayrıca Resmi Gazete'de 13 Ağustos'ta yayımlanan daha önceki tebliğle kamuoyunda "vergi borcu yoktur" belgesi olarak bilinen uygulamada, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen vergilerin yanı sıra tüm kamu alacaklarının da dikkate alınması yönünde düzenleme yapılmıştı.