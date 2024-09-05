İmamoğlu'nun "Hodri meydan" çıkışının perde arkası! Özgür Özel'e gözdağı vermiş

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ekrem İmamoğlu'nun "İstinaf bana ceza versin, bu millet ayağa kalkar. Hodri meydan" sözlerini değerlendirdi. Bu açıklamayla CHP yönetimine mesaj gönderildiğini söyleyen Atik, Özgür Özel ve İmamoğlu'nun 2 konuda net bir şekilde ayrıştıklarını anlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Eylül tarihinde katıldığı özel bir televizyon kanalında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile kendisine açılan dava hakkında konuşarak "İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Hodri meydan. " dedi.

"İMAMOĞLU CHP'NİN SİYASETSİZLİĞİNİ YIKTI"

İmamoğlu'nun bu çıkışı siyaset sahnesinde farklı yorumlara yol açtı. Gündem olan sözlerin arka planını anlatan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İmamoğlu'nun isyan ettiği gibi bir siyasi yasak kararı çıkarsa cumhurbaşkanlığı dahil her konuyu yakından etkiler. Dolayısıyla bütün siyaset gözünü kulağını bu davaya çevirmiş durumda. CHP içindeki iktidar ve adaylık formülleri de bu davayla alakalı. İmamoğlu'nun bu çıkışı CHP'nin beklediği bir şeydi. İmamoğlu ve Özel bir 'değişim' söylemi başlattılar ancak bunun altını dolduramadılar. Özellikle de Özgür Özel... CHP toplumsal muhalefet öncülük edemedi. İmamoğlu'nun çıkışı bu mücadelenin altını doldurabilecek en önemli hamlelerden birisiydi. İmamoğlu CHP’nin siyasetsizliğini yıktı geçti." dedi.

"İMAMOĞLU AYNI ZAMANDA ÖZGÜR ÖZEL'E DE MESAJ VERİYOR"

İBB Başkanı'nın Özel'e de mesajlar verdiğini söyleyen Atik açıklamalarını şöyle sürdürdü: "CHP bundan sonra İmamoğlu'nun bu çıkışı ve siyaseti üzerinden yürüyecektir diye düşünüyorum. AK Parti böyle meydan okuya okuya bugüne geldi. İmamoğlu, CHP seçmeninin beklediği çıkışı yaptı. Bu meydan okumayla ezberleri bozdu, aday olur olmaz o durum henüz belli değil. İmamoğlu burada sadece seçmene değil CHP yönetimine ve Özel'e de mesaj veriyor.

"ÖZEL VE İMAMOĞLU 2 KONUDA AYRIŞIYOR"

Adaylık konusunda konuşurken Özel ‘penaltıyı kimin atacağına teknik direktör karar verir’ dedi. Özel, İmamoğlu’na aylardır mesaj veriyor. İmamoğlu açıkça 'Ben adayım' demeye çalışıyor. Katıldığı yayında 'Takımda mevki belirlemeye gerek yok, bu mevki işine de katılmam yani.' dedi. Özel ve İmamoğlu arasında 2 konu arasında net bir ayrışma var. Birincisi normalleşme siyaseti, ikincisi adaylık konusu."