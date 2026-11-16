İsrail'de seçimlerin ardından Binyamin Netanyahu, seçim sonuçlarına müdahale etmek amacıyla polis ve istihbarat teşkilatlarını kullanmakla suçlandı. İsrail televizyonunda yayımlanan araştırmada, Netanyahu'nun ofisinin seçimlerden hemen önce Arap siyasi aktivistlerin tutuklanmasına yol açan istihbarat bilgilerinin polise aktarılmasında rol oynadığı iddia edildi. Şin Bet Başkanı David Zini'nin beş Arap milletvekilinin dinlenmesini istediği, Başsavcının ise bu talebi engellediği ortaya atıldı.

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İsrail'de 2026 seçimlerinin ardından hükümet kurma görüşmeleri sürerken, görevden ayrılmaya hazırlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi hakkında yeni bir tartışma başladı.

İsrailli gazeteci Ilana Dayan'ın "Uvda" (Gerçek) programında yayımladığı araştırmaya göre Netanyahu'nun yakın çevresi, seçimlerden bir gün önce Arap seçmenlere yönelik polis operasyonlarının başlatılmasında rol oynamış olabilir.

İsrail'de Netanyahu skandalı! Seçimleri çalmak için polis ve istihbarat mı kullanıldı?

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN POLİSE TELEFON

Araştırmaya göre Netanyahu'nun özel kalem müdürü Iddo Norden, seçimlerden önceki akşam İsrail Emniyet Genel Müdürü Danny Levi'nin ofisiyle iletişime geçti.

Norden'in, ülkenin güneyindeki Ra'am (Birleşik Arap Listesi) aktivistlerinin faaliyetlerinden şikâyetçi olduğu ve polisi eski başbakanlık çalışanı Yossi Şeli'ye yakın bir istihbarat kaynağına yönlendirdiği öne sürüldü.

Söz konusu kaynağın üç aktivist hakkında ilettiği bilgilerin polis istihbarat sistemlerine kaydedildiği aktarıldı.

İsrail'de Netanyahu skandalı! Seçimleri çalmak için polis ve istihbarat mı kullanıldı?

POLİS EVLERE BASKIN DÜZENLEDİ

Programda yayımlanan araştırmaya göre 14 polis, arama ve tutuklama emri olmaksızın üç Arap aktivistin evine eş zamanlı baskın düzenledi.

Gözaltına alınanlar arasında Rahat kentinde yaşayan Dr. Syaf Abu Riyash da bulunuyordu.

Altı gün gözaltında tutulan doktorun evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, hakkındaki şüphelerin ise abartılı olduğunun anlaşıldığı öne sürüldü.

Abu Riyash'ın gözaltında tutulması nedeniyle seçim günü oy kullanamadığına da dikkat çekildi.

ŞİN BET BAŞKANINDAN BEŞ ARAP MİLLETVEKİLİ İÇİN TALEP

Araştırmada, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in Başkanı David Zini hakkında da iddialar yer aldı.

Zini'nin seçimlere dış müdahale şüphesi kapsamında beş Arap milletvekilinin dinlenmesini talep ettiği, ancak Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın buna izin vermediği aktarıldı.

MUHALEFETTEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Araştırmanın yayımlanmasının ardından İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya yönelik tepkiler geldi.

Gelecek Var (Yeş Atid) lideri Yair Lapid, "Demek ki gerçekten de seçimleri çalma girişimi varmış. Likud tarafından Netanyahu'nun ofisinin içinden yönetilmiş" dedi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ise Netanyahu'nun ofisinden kaynaklanan seçim müdahalesinin araştırılması gerektiğini belirterek soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

İsrail Barolar Birliği Başkanı Amit Becher de Başsavcılıktan Başbakanlık Ofisi hakkında acil ve kapsamlı soruşturma başlatılmasını talep etti.

İSRAİL'DE HÜKÜMET KURMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

İsrail'deki son seçimlerin ardından hiçbir siyasi blok parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadı.

Netanyahu'nun bloğu 53, Gadi Eisenkot'un bloğu 48 ve Arap partileri 19 sandalye kazandı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 8 Kasım'da Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Israel Hayom gazetesine göre Netanyahu'nun yakın çevresinin, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in partisi olmadan birlik hükümeti kurulması seçeneğine açık olduğu öne sürüldü.

Likud ise bu yönde mesajlar iletildiğini reddetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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