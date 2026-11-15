Fransa’da yüzlerce marketin soğutma sistemini devre dışı bırakan siber saldırılarla ilgili İran’dan açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Tahran’a yöneltilen suçlamaları reddederek Paris yönetimini İsrail’in Avrupa’da İran karşıtı algı oluşturmak amacıyla "sahte bayrak operasyonları" düzenleyebileceği konusunda uyardı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa’da yüzlerce marketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılarla ilgili Tahran yönetiminden açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, saldırıların arkasında İran’ın bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek Fransa’yı İsrail kaynaklı olası provokasyonlara karşı uyardı.

İran'ın hedef listesinde "İsrail ve ABD'nin aksine sivillerin olmadığını" belirten Muhibbi, suçlamaları reddederek Fransa'yı "İsrail'in sahte bayrak operasyonları" konusunda uyardı.

Yüzlerce market hedef olmuştu: Fransa İran’ı suçladı, Tahran okları İsrail’e çevirdi

"İSRAİL DESTEK ARIYOR"

Muhibbi, ayrıca soğutma sistemine yönelik siber saldırılarda İran'ın rolü olabileceği yönündeki iddiaları "gülünç" olarak niteleyerek, İsrail'in Avrupa'da İran karşıtı bir algı oluşturmaya ve destek toplamaya çalıştığı yorumunu yaptı.

YÜZLERCE MARKETTE GIDA ÜRÜNLERİ ZARAR GÖRDÜ

Fransız makamları, ekim ayında yüzlerce marketin soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bulunduğunu iddia etmişti. Saldırılar nedeniyle soğuk zincirin bozulduğu marketlerde çok sayıda gıda ürünü kullanılamaz hâle gelmiş, işletmeler maddi kayıpla karşı karşıya kalmıştı.

Yüzlerce market hedef olmuştu: Fransa İran’ı suçladı, Tahran okları İsrail’e çevirdi

Benzer sorunların 2 Kasım’da Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya’da da yaşandığı bildirilmişti. Bazı marketlerde ürünlerin raflardan kaldırılarak imha edilmesi gerekmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı da Fransa’nın suçlamalarını reddederek iddiaları temelsiz ve taraflı olarak nitelendirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala