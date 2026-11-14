Netanyahu masaya çağırdı, Eisenkot blöfü gördü: Bu numaralar bende sökmez

İsrail’de hükümet pazarlığında Netanyahu ile Eisenkot karşı karşıya geldi. Netanyahu, ulusal birlik hükümeti için "ön koşulsuz" görüşme çağrısı yaparken Eisenkot, bu çıkışın siyasi bir blöf olduğunu savundu. Görüşmenin zaten planlandığını açıklayan Eisenkot, "Bu numaralar bende sökmez" diyerek Netanyahu’ya rest çekti.

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İsrail’de hükümet kurma süreci, Binyamin Netanyahu ile Gadi Eisenkot arasında yeni bir siyasi restleşmeye dönüştü.

İsrail Geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a ulusal birlik hükümeti kurmak için ön koşulsuz masaya oturma çağrısında bulundu.

Netanyahu, İran’a yönelik olası saldırıların ele alındığı güvenlik toplantısının ardından yayımladığı video mesajında, liderliğindeki Likud ile Ultra-Ortodoks partileri de kapsayan bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını istedi. Önceki açıklamalarından farklı olarak, hükümete kendisinin liderlik etmesi yönünde bir şart öne sürmedi.

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"GELİN MASAYA OTURALIM"

Güvenlik toplantısının ardından ulusal birlik hükümetinin öneminin daha da belirginleştiğini savunan Netanyahu, İsrail’in güvenliğini ve geleceğini gerekçe göstererek Eisenkot’a çağrıda bulundu.

Netanyahu, "Gelin ön koşulsuz olarak masaya oturalım. Tüm anlaşmazlıkları ve boykotları bir kenara bırakalım. Haredi toplumunun temsilcileriyle birlikte çözülebilecek olan zorunlu askerlik konusu da dahil, İsrail’in güvenliği ve geleceği için anlaşmaya varalım" ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer silah programını yeniden canlandırmaya çalıştığını ve bunu İsrail’e karşı kullanacağını öne süren Netanyahu, "Bu varoluşsal tehdidi üzerimizden kesin olarak ve sonsuza dek kaldırmalıyız" dedi.

Netanyahu, İsrailli Filistinli vatandaşları temsil eden Arap partilerinin desteğine dayalı bir hükümetin İran tehdidiyle mücadele edemeyeceğini iddia ederek ulusal birlik hükümetinin İsrail’in güvenliğini uzun yıllar boyunca garanti altına alabileceğini savundu.

EISENKOT’TAN NETANYAHU’YA: BU NUMARALAR BENDE SÖKMEZ

Netanyahu’nun çağrısına Gadi Eisenkot’tan sert cevap geldi. Eisenkot, geçici başbakanın açıklamasını "bir başka propaganda" olarak nitelendirdi ve müzakere görüşmesinin zaten kararlaştırıldığını duyurdu.

Netanyahu’nun akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın, önceden planlanan görüşmeyi kamuoyuna yeni bir çağrı gibi sunduğunu belirten Eisenkot, Yesh Atid ve Likud’un müzakere ekipleri arasında görüşmenin ertesi gün yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Netanyahu’yu siyasi blöf yapmakla suçlayan Eisenkot, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, zaten kararlaştırılmış bir müzakereye çağrı yapıyor, birlik istediğini iddia ediyor, ama Knesset’teki devletçi konumu aşağılıyor, bölüyor ve yarın yokmuş gibi kışkırtıyor. Güzel deneme, ama bu numaralar bende sökmez. İsrail vatandaşlarında da sökmez"

NETANYAHU HER ŞEYİN FARKINDA

Eisenkot, Netanyahu’nun kendi liderliğinde kurulacak acil durum hükümetine katılmasının ancak belirlediği ilkelerin kabul edilmesi ve aşırı uçlardan uzaklaşılması halinde mümkün olacağını vurguladı. Başbakanlık konusunda geri adım atmayacaklarını belirten Eisenkot, Netanyahu’nun seçimlerde yenildiğinin ve Meclis’te kendisine karşı çoğunluk bulunduğunun farkında olduğunu savundu.

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Netanyahu’nun yeni hükümetin kurulmasını zorlaştırmaya ve Knesset Başkanı’nın değiştirilmesini engellemeye çalıştığını öne süren Eisenkot, siyasi sürecin önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

EİSENKOT'UN, NETANYAHU'YA TEKLİF GÖTÜRECEĞİ İDDİASI

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'ne kendi liderliğindeki hükümete katılması için teklifte bulunacağı öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Eisenkot'un Netanyahu'nun Likud Partisi'ne hükümete dahil olması için teklif götüreceği, ancak başbakanlık konusunda taviz vermeyeceği iddia edildi.

Kanal 13'e konuşan Eisenkot'un yakın çevresindeki isimler, "Uzlaşmaya hazırız ancak başbakanlık konusunda asla." ifadesini kullandı.

Yashar Partisi'nin, aşırı sağcı geçici Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile de temasa geçmesinin beklendiği aktarıldı.

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başlamıştı.

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Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

İsrail Meclisindeki 120 sandalyenin 67'sini elinde bulunduran Yahudi ve Arap muhalefet partileri, yasa tasarılarını kabul ettirmek için gerekli çoğunluğa sahip bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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