Netanyahu "korku dolu", hakkında tutuklama emri çıkabilir!

İsrail hükümeti üst düzey hukuk yetkilileri, Başbakan Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılabileceğini açıkladı.

İsrail merkezli yayın kuruluşu Kanal 12'nin haberine göre, İsrail hükümeti üst düzey hukuk yetkilileri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısının Başbakan Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.

UCM şu anda İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini soruşturuyor. İsrail medyasında, bu soruşturmaların Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında da tutuklama emri çıkarılmasına yol açabileceği gündeme geldi.

NETANYAHU STRESLİ

İsrail gazetesi Maariv de Netanyahu'nun UCM'nin tutuklama emri çıkarma ihtimalinden "korku dolu ve alışılmadık derecede stresli olduğunu" yazdı.

Netanyahu Cuma günü X'te yaptığı açıklamada, kendi liderliği altında "İsrail'in UCM'nin doğal meşru müdafaa hakkını baltalamaya yönelik hiçbir girişimini asla kabul etmeyeceğini" belirtti.

UCM davası, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine devam eden ve aralarında Güney Afrika tarafından açılan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden savaşında soykırım suçu işlediğini iddia eden bir davanın da bulunduğu çeşitli davalardan ayrıdır.

UAD devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kurulmuştur; UCM ise bireyleri işledikleri suçlardan dolayı yargılar.