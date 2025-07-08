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Netanyahu'dan küstah cevap! Trump, 'Paraya ihtiyacı var, uslu dursa iyi olur' diye uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Netanyahu, Trump, UCM, Tutuklama, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Netanyahu, New York Belediye Başkanı seçilirse kendisini UCM kararınca tutuklayabileceğini söyleyen Müslüman aday Zohran Mamdani'nin sözlerine, "Oraya Başkan Trump ile beraber gideceğim." diye cevap verdi. Mamdani'yi uyaran Trump ise "Her şey Beyaz Saray'dan geçiyor. Paraya ihtiyacı var. Uslu dursa iyi olur yoksa başı büyük belaya girer." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile gazetecilerin sorularını cevapladı. 

Netanyahu'dan küstah cevap! Trump, 'Paraya ihtiyacı var, uslu dursa iyi olur' diye uyardı - 1. Resim

"TRUMP İLE BERABER GİDECEĞİM"

New York Belediye Başkanı seçilirse kente geldiği takdirde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararı uyarınca kendisini tutuklayabileceği mesajı veren Mamdani hakkında Netanyahu, "(New York'a) Oraya Başkan Trump ile beraber gideceğim." dedi.

Netanyahu'dan küstah cevap! Trump, 'Paraya ihtiyacı var, uslu dursa iyi olur' diye uyardı - 2. Resim

GÖZDAĞI VERDİ: USLU DURSA İYİ OLUR

Trump da Mamdani hakkındaki eleştirilerini yinelerek Mamdani'nin 4 Kasım'daki seçimleri kazansa bile Beyaz Saray'a ihtiyaç duyacağını söyledi.

Netanyahu'dan küstah cevap! Trump, 'Paraya ihtiyacı var, uslu dursa iyi olur' diye uyardı - 3. Resim

Başkan Trump, "Her şey Beyaz Saray'dan geçiyor. Beyaz Saray aracılığıyla paraya ihtiyacı var. Uslu dursa iyi olur yoksa başı büyük belaya girer." diye konuştu.

Netanyahu'dan küstah cevap! Trump, 'Paraya ihtiyacı var, uslu dursa iyi olur' diye uyardı - 4. Resim

KAZANIRSA İLK OLACAK!

ABD'de açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı. 33 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Netanyahu'dan küstah cevap! Trump, 'Paraya ihtiyacı var, uslu dursa iyi olur' diye uyardı - 5. Resim

Mamdani, 2024'te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu'nun New York’a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor." ifadeleriyle cevap vermişti.

Sunucunun, "ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taraf olmasa bile mi?" sorusuna Mamdani, "Bu adımı atarak federal yönetimde eksik olan liderliği göstermenin zamanı geldiğini açıkça ifade etmeliyiz." diye karşılık vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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