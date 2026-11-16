Netanyahu'ya karşı Eisenkot'a uyarı! "Sakın tuzağına düşme"

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'a muhalefet liderlerinden 'Netanyahu' uyarısı geldi. Avigdor Liberman ve Yair Golan, Eisenkot'a ulusal birlik hükümeti teklifini kabul etmemesi çağrısında bulundu.

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İsrail'de hükümet kurma çalışmaları sürerken muhalefet liderlerinden Gadi Eisenkot'a Binyamin Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti kurmaması yönünde uyarı geldi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisinde gazetecilere konuşan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Eisenkot'un Netanyahu ile olası bir hükümet kurmasının kendisi için büyük bir tuzak olacağını söyledi. Liberman, Netanyahu döneminin sona erdirilmesi ve ülkede yeni bir seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot'a Netanyahu'nun tekliflerini reddetme çağrısında bulundu. Netanyahu'ya yeniden güç emanet edilmesinin İsrail'in geleceğini tehlikeye atacağını savunan Golan, eski Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın yaşadıklarından ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Golan, "Netanyahu verdiği sözleri tutmadı ve anlaşmaları çiğnedi, onunla iş yapma" sözleriyle Eisenkot'u uyardı.

Yashar Partisi lideri Eisenkot ise İsrail'in ilk Başbakanı David Ben-Gurion'u anma töreninde yaptığı konuşmada, ülkede Yahudileri, Arapları, Dürzileri ve dindarları bir araya getiren politikalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konuşması sırasında sözünü kesen Likud milletvekillerine tepki gösteren Eisenkot, Likud'u vatandaşları bölmeye çalışmakla suçladı. Eisenkot, İsrail'in ayrıştırıcı politikalar yerine vatandaşlar arasında güven oluşturacak adımlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bloğu, 120 sandalyeli Mecliste 53 sandalye kazandı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma görevini Eisenkot'a vermesiyle 28 günlük süre başladı. Bu sürenin ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabileceği belirtildi. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alması gerekiyor.

Son olarak geçici Başbakan Netanyahu, 14 Kasım'da Eisenkot'a herhangi bir ön koşul olmadan masaya oturarak ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulunmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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