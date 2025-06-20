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Nijer'de teröristler askerlere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nijer&#039;de teröristler askerlere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijer'in Mali sınırındaki konuşlu askerler, teröristler tarafından saldırıya uğradı. Savunma Bakanlığı çıkan çatışmada 34 askerin öldüğünü 14 askerin de yaralandığını açıkladı.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tillaberi bölgesinde yer alan Banibangou mevkisinde konuşlu güvenlik güçlerinin kimliği belirsiz teröristlerce saldırıya uğradığı bildirildi.

Askerler ile teröristler arasında çıkan çatışmada 34 askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 14 askerin de yaralandığı kaydedildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN YOK

Açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve saldırıyı üstlenen olmadığı ifade edildi.

Mali sınırında yer alan ve ülkenin en önemli askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Banibangou'ya 25 Nisan'da da saldırı düzenlenmiş ve olayda 12 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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