Nijerya'da 7 köye silahlı saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 çiftçi hayatını kaybederken saldırılar nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi.

Mwaghavul Gençlik Hareketi Ulusal Başkanı Bulus Dabit, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Mangu bölgesine bağlı 7 köyde saldırılar düzenlediğini belirtti.

15 ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Dabit, saldırılarda 15 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

''KÖY HALKININ ÜRÜNLERİ GASBEDİLİYOR''

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin evlerini terk ettiğini aktaran Dabit, silahlı kişilerin köy halkının gıda ürünlerini gasbettiğini aktardı.

Plateau eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçen ay eyalette silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla çiftçi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyip bölge halkını tehdit ediyor.

