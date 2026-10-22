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Nijerya'da korkunç gerçek: En az 80 milyon çocuk kurşun zehirlenmesi riski altında

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Nijerya'da korkunç gerçek: En az 80 milyon çocuk kurşun zehirlenmesi riski altında
Başlık ResmiNijerya'da korkunç gerçek: En az 80 milyon çocuk kurşun zehirlenmesi riski altında

Nijerya'da 80 milyondan fazla çocuğun kurşun zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı, beyin ve sinir sistemine ciddi zararlar veren bu tehdide karşı tedaviden ziyade maruziyeti önleyici tedbirlerin hızlandırılması çağrısında bulundu. Sürece destek veren UNICEF ise ülkedeki sağlık altyapısını ve denetim mekanizmalarını güçlendirerek çocuklarda kurşun zehirlenmesini 2040 yılına kadar tamamen sona erdirmeyi hedefliyor.

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Nijerya Sağlık ve Sosyal Refahtan Sorumlu Devlet Bakanı Iziaq Adekunle Salako, ülkede en az 80 milyon çocuğun kurşun zehirlenmesi riski altında bulunduğunu belirtti.

Salako, başkent Abuja'da "2026 Uluslararası Kurşun Zehirlenmesini Önleme Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kurşun zehirlenmesinin ciddi bir halk sağlığı ve çevre sorunu olduğunu ifade etti.

EN AZ 80 MİLYON ÇOCUK RİSK ALTINDA

Nijerya'da en az 80 milyon çocuğun kurşun zehirlenmesi riski altında bulunduğunu aktaran Salako, çevresel ve mesleki kurşun maruziyetini önlemeye yönelik tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu. Bu yıl "Tespitten Önlemeye" temasıyla düzenlenen etkinliğin, kurşun maruziyetinin kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik somut adımların hızlandırılması açısından önem taşıdığını belirten Salako, özellikle çocukların, doğurganlık çağındaki kadınların ve hamilelerin risk altında olduğunu vurguladı.

Salako, kurşunun başta beyin, böbrekler, kan ve sinir sistemi olmak üzere vücudun birçok sistemine zarar verebildiğini, belirgin belirtiler ortaya çıkmadan da kurşuna maruz kalınabileceğini kaydetti. Kurşun zehirlenmesini önlemenin tedaviden daha etkili olduğunun altını çizen Salako, "Kurşun zehirlenmesiyle yalnızca tedavi yoluyla mücadele edemeyiz, mümkün olan her yerde maruziyeti önlemeliyiz." dedi.

UNICEF'TEN 2040 HEDEFİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) danışmanı Sarah Ango da kurşun zehirlenmesini, çocukların sağlığı ve gelişimi açısından önlenebilir ancak çoğu zaman fark edilmesi güç bir tehdit olarak nitelendirdi.

UNICEF'in 2040 yılına kadar çocuklarda kurşun zehirlenmesini sona erdirmeyi hedeflediğini belirten Ango, kurumun Nijerya hükümetine gözetim sistemlerinin ve laboratuvar kapasitesinin güçlendirilmesi, risk iletişiminin geliştirilmesi ve politikaların uygulanması konularında destek verdiğini söyledi.

Resolve to Save Lives kuruluşunun başdanışmanı Okeoma Obasi ise kuruluşun hastalık ve risk izleme sistemleri, laboratuvar test kapasitesi, kanıta dayalı çalışmalar ve kamuoyu farkındalığının artırılması alanlarında destek sağladığını ifade etti. Obasi, çocukları kurşun zehirlenmesinden korumada en etkili ve maliyet açısından en verimli yaklaşımın kurşuna maruziyeti önlemek olduğunu vurguladı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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