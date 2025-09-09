Norveç'te yangın faciası! 4 genç feci şekilde can verdi
Norveç'in Hamar kentindeki bir evde çıkan yangında, 18-19 yaşlarında 4 genç hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz bilinmezken incelemeler sürüyor.
Norveç haber ajansı NTB'nin haberine göre, Hamar kentinde 4 arkadaşın bulunduğu evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
4 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, yaşları 18 ile 19 olan 4 genç kızın hayatını kaybettiği belirtildi. Yangın çıkan evin, ölen gençlerden birisine ait olduğu ifade edildi.
Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve incelemenin sürdüğü açıklandı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Hamar Belediye Başkanı Vigdis Stensby, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
