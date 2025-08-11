Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NVIDIA'dan tarihi adım! Gelirin yüzde 15'i ABD'nin olacak

NVIDIA'dan tarihi adım! Gelirin yüzde 15'i ABD'nin olacak

- Güncelleme:
Nvidia (NVDA.O) ve AMD (AMD.O), Çin’e yaptıkları çip satışlarından elde ettikleri gelirin yüzde 15’ini ABD hükümetine vermeyi kabul etti.

Financial Times’ın haberine göre, Nvidia (NVDA.O) ve AMD (AMD.O), Çin’e yaptıkları çip satışlarından elde ettikleri gelirin yüzde 15’ini ABD hükümetine vermeyi kabul etti.

HANGİ ÇİPLERİ KAPSIYOR?

Haberde, ABD’li bir yetkiliye dayandırılarak, bu düzenlemenin ihracat lisansı alabilmek için yapıldığı ve gelir paylaşımının Nvidia’nın H20 ile AMD’nin MI308 çiplerini kapsadığı belirtildi.

Yetkili, Trump yönetiminin bu geliri nasıl kullanacağına henüz karar vermediğini aktardı.

