Olimpiyat atleti genç kadını yakan eski erkek arkadaşı da öldü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Eylül 2024 13:26 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 13:39 - Güncelleme:

Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei’yi üzerine benzin döküp yakarak öldüren ve kendisi de yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema hayatını kaybetti.