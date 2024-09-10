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Olimpiyat atleti genç kadını yakan eski erkek arkadaşı da öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Olimpiyat atleti genç kadını yakan eski erkek arkadaşı da öldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei’yi üzerine benzin döküp yakarak öldüren ve kendisi de yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema hayatını kaybetti.

BBC’nin haberine göre, Kenya'da tedavi gördüğü hastaneden bir yetkili Ndiema’nın vücudunda yüzde 30'dan fazla yanıkla kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğünü bildirdi.

TEDAVİ ALTINDAYDI

Ndiema, Cheptegei’yi 1 Eylül'de üzerine benzin dökerek yakmış; Cheptegei, 5 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cheptegei'nin eski erkek arkadaşında da yanıkların bulunduğu ve hastanede tedavi gördüğü kaydedilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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