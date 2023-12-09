Arap ülkeleri ABD'nin savaş sonrası Gazze planına karşı çıktı: Filistin davası bölünemez
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti. Hamas, ABD'nin veto kullanmasını şiddetle kınadı. ABD'nin operasyonları tamamlamaları için Tel Aviv yönetimine 2023 yılının sonuna kadar süre verdi. ABD'li yetkililer savaş sona erdikten sonra hem Gazze'nin hem de işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi liderliğinde birleşik bir hükümet tarafından yönetilmesini öngördüklerini söylediler ancak Arap ülkeleri 'Bağımsız Filistin' vurgusu yaparak öneriyi reddetti. İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler.
İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Sivillerin hedef alındığı operasyonlarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 17 binden fazla insan katledildi. Bölgede çatışmalar hız kesmeden devam ederken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü Gazze için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye soktu. Guterres'in bu hareketinin ardından bugün BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. İsrail, katliamlarına bugün de devam etti. Blinken, İsrail'e operasyon için süre verdi. İşte İsrail-Hamas savaşında yaşanan son gelişmeler...
ABD: BİRLEŞİK HÜKÜMET YÖNETMELİ
CNN'e konuşan ABD'li yetkililer savaş sona erdikten sonra hem Gazze'nin hem de işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi liderliğinde birleşik bir hükümet tarafından yönetilmesini öngördüklerini söylediler. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, Çarşamba günü bir tür geçiş dönemi olacağını ancak bunun kalıcı olamayacağını söylemişti.
ARAP ÜLKELERİNDEN, BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU
ABD ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin mevcut haliyle Gazze Şeridi’ni kontrol edemeyeceğini öne sürerek Gazze’yi uluslararası bir gücün kontrol edebileceğini düşünüyor.
CNN'e konuşan Batılı bir diplomat, Arap heyetinin savaş sonrasında Gazze'de güvenliği sağlayacak 'uluslararası bir güce' dahil olmak istemediklerini açıkça ifade ettiklerini söyledi.
Filistin davasının bölünmesini kabul etmediklerini belirten Arap ve İslam ülkeleri Gazze Şeridi'nin geleceğinin, Filistin davasından ayrı ele alınmasını reddediyor ve 'Bağımsız Filistin Devleti'ne vurgu yapıyor.
İRAN: KONTROL EDİLEMEZ BİR ŞEKİLDE PATLAMA İHTİMALİ VAR
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, veto kararının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu’da olabileceklere ilişkin ihtimallere değindi.
Abdullahiyan, "Amerika Siyonist rejimin (İsrail) suçlarını ve savaşın devamını desteklediği sürece bölgedeki durumun kontrol edilemez bir şekilde patlama ihtimali var" dedi.
ABD, İSRAİL'E SÜRE VERDİ
ABD merkezli Politico dergisine konuşan 3 İsrailli yetkili, ABD'nin operasyonları tamamlamaları için Tel Aviv yönetimine 2023 yılının sonuna kadar süre verdiğini açıkladılar. Politico'ya göre İsrail Ordusu'nun Gazze'nin güneyine odaklanacak ve aylarca sürecek saldırı planı ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından reddedildi.
ABD VETO ETTİ
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye olan ABD tarafından veto edildi. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.
HAMAS'TAN ABD'YE KINAMA
Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, "İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.
Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi:
"Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır."
RUSYA'DAN ABD'YE TEPKİ
Rusya, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını değerlendirdi. Yapılan açıklamada, "ABD'nin Ateşkesi engelleyen ABD, binlerce ve muhtemelen on binlerce Filistin'liyi ölüme mahkum etti." ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçi yardımcısı Dmitri Polyansky, "ABD, İsrail'in vahşi katliamının suç ortağıdır" ifadelerini kullandı.