Arap ülkeleri ABD'nin savaş sonrası Gazze planına karşı çıktı: Filistin davası bölünemez

9 Aralık 2023 09:02 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 19:34

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Sivillerin hedef alındığı operasyonlarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 17 binden fazla insan katledildi. Bölgede çatışmalar hız kesmeden devam ederken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü Gazze için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye soktu. Guterres'in bu hareketinin ardından bugün BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. İsrail, katliamlarına bugün de devam etti. Blinken, İsrail'e operasyon için süre verdi. İşte İsrail-Hamas savaşında yaşanan son gelişmeler...

ABD: BİRLEŞİK HÜKÜMET YÖNETMELİ

CNN'e konuşan ABD'li yetkililer savaş sona erdikten sonra hem Gazze'nin hem de işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi liderliğinde birleşik bir hükümet tarafından yönetilmesini öngördüklerini söylediler. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, Çarşamba günü bir tür geçiş dönemi olacağını ancak bunun kalıcı olamayacağını söylemişti.

ARAP ÜLKELERİNDEN, BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU

ABD ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin mevcut haliyle Gazze Şeridi’ni kontrol edemeyeceğini öne sürerek Gazze’yi uluslararası bir gücün kontrol edebileceğini düşünüyor.

CNN'e konuşan Batılı bir diplomat, Arap heyetinin savaş sonrasında Gazze'de güvenliği sağlayacak 'uluslararası bir güce' dahil olmak istemediklerini açıkça ifade ettiklerini söyledi.

Filistin davasının bölünmesini kabul etmediklerini belirten Arap ve İslam ülkeleri Gazze Şeridi'nin geleceğinin, Filistin davasından ayrı ele alınmasını reddediyor ve 'Bağımsız Filistin Devleti'ne vurgu yapıyor.

İRAN: KONTROL EDİLEMEZ BİR ŞEKİLDE PATLAMA İHTİMALİ VAR

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, veto kararının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu’da olabileceklere ilişkin ihtimallere değindi.

Abdullahiyan, "Amerika Siyonist rejimin (İsrail) suçlarını ve savaşın devamını desteklediği sürece bölgedeki durumun kontrol edilemez bir şekilde patlama ihtimali var" dedi.

ABD, İSRAİL'E SÜRE VERDİ

ABD merkezli Politico dergisine konuşan 3 İsrailli yetkili, ABD'nin operasyonları tamamlamaları için Tel Aviv yönetimine 2023 yılının sonuna kadar süre verdiğini açıkladılar. Politico'ya göre İsrail Ordusu'nun Gazze'nin güneyine odaklanacak ve aylarca sürecek saldırı planı ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından reddedildi.

ABD VETO ETTİ

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye olan ABD tarafından veto edildi. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.

HAMAS'TAN ABD'YE KINAMA

Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, "İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır."

RUSYA'DAN ABD'YE TEPKİ

Rusya, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını değerlendirdi. Yapılan açıklamada, "ABD'nin Ateşkesi engelleyen ABD, binlerce ve muhtemelen on binlerce Filistin'liyi ölüme mahkum etti." ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçi yardımcısı Dmitri Polyansky, "ABD, İsrail'in vahşi katliamının suç ortağıdır" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler

19:34 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artarak 17 bin 700 oldu

16:52 İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara, şiddetini artırarak devam ediyor.

16:49 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini "ahlak dışı" olarak değerlendirdi.

16:43 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yapılan saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurduğunu açıkladı.

16:40 İsrail ordusu iki ayı aşkın süredir bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne zırhlı araçlarla asker sevkiyatına devam ediyor.

15.39 İsrailli esir askerin ailesi, oğullarının "başarısız kurtarma operasyonunda" öldüğünü doğruladı.

15.21 İsrail'in saldırısında Gazze’de bulunan Alman vatandaşı 6 kişilik ailenin hayatını kaybettiği bildirildi.